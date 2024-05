No espectro, com nostalgia: The Good Doctor pendura a bata

The Beatles: Let It Be

Disney+, quarta-feira

Depois de The Beatles: Get Back (2021), a premiada docussérie repleta de raridades saída das mãos de Peter Jackson, a plataforma reinveste no filão dos Beatles, desta vez ao acolher a versão restaurada do filme que os fab four lançaram em 1970 e que retratava as gravações do álbum Let It Be – e respectivas tensões – bem como a sua derradeira actuação ao vivo como banda, no terraço da Apple Corps, em Londres.

Michel Gondry: Faz Tu Mesmo

Filmin, quinta-feira

Já lhe chamaram mágico, excêntrico, sonhador, um novo Meliès. Fez telediscos para Björk, Foo Fighters, The Chemical Brothers. Fez-se cúmplice de Charlie Kaufmann. Realizou filmes como o oscarizado O Despertar da Mente, A Ciência dos Sonhos ou Natureza Humana. Michel Gondry, cineasta de “obra admirável, fascinante e poética” segundo a Filmin, é o alvo deste documentário de François Nemeta que mergulha no seu processo criativo e recolhe testemunhos de gente como Kate Winslet, Jim Carrey, Patricia Arquette, Jack Black, Björk ou o próprio Gondry.

As Longas Sombras

Disney+, sexta-feira

Thriller espanhol de meia-dúzia de episódios, em torno de um grupo de mulheres cujas vidas são abaladas pela descoberta do destino trágico de uma amiga desaparecida há 25 anos.

Jeanne du Barry - A Favorita do Rei

Prime Video, sexta-feira

Estreado no ano passado e exibido na abertura do 76.º do Festival de Cannes, o filme inspira-se na vida de Marie-Jeanne Bécu, a cortesã francesa de origem humilde que conquistou o coração do rei Luís XV e se tornou a sua última amante oficial. Foi rodado em Versalhes com um orçamento milionário, sob a direcção de Maïwenn. É a própria realizadora quem ocupa o papel principal, a contracenar com Johnny Depp.