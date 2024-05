Em 1974, uma multidão entrou pelo Bairro 2 de Maio adentro e nunca mais saiu

Há 50 anos, Vítor Manuel era um jovem de 20 e precisava de uma casa. Vivia no Casalinho da Ajuda, em Lisboa, e trabalhava lá perto – estava a construir o Bairro da Fundação Salazar, destinado a alojar agentes da polícia política. No dia 2 de Maio de 1974 – data tão decisiva que deu nome ao bairro –, garante que foi o primeiro a invadir a casa onde até hoje mora a filha. Estava a trabalhar no último andar de um dos lotes quando viu uma multidão a movimentar-se em direcção ao bairro: “Vieram para invadir as casas”, conta. O raciocínio foi rápido: “Eu preciso de casa, também fico aqui.” Trancou a porta como pôde, tapou as janelas com plásticos e foi buscar um colchão a casa dos sogros. Durante algum tempo era a única mobília que tinha.

