Filipa Martins com melhor classificação de sempre em Europeus

Filipa Martins conseguiu neste sábado a melhor prestação de sempre de uma portuguesa em Campeonatos da Europa de ginástica artística, ao ser quinta na final de paralelas assimétricas.

Em Rimini, em Itália, a olímpica portuguesa terminou a final na quinta posição, com 13,700 pontos, repetindo a pontuação que tinha tido na qualificação, quando foi oitava.

A italiana Alice d'Amato é a nova campeã europeia de paralelas assimétricas, com 14,600 pontos, à frente da compatriota Elisa Iorio (14,366) e da britânica Geórgia-Mae Fenton (13,900).

Filipa Martins já assegurou a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de se ter qualificado para a final do concurso completo dos Mundiais de 2023.

Estes serão os terceiros Jogos Olímpicos para Filipa Martins, que foi 37.ª no "all around" no Rio2016, o melhor resultado de uma portuguesa no concurso completo, e 43.ª em Tóquio2020, onde foi ainda 17.ª nas paralelas assimétricas.