Ministra da Saúde obrigada a encontrar um novo gestor para a ACSS

Mandato do presidente da Administração Central do Sistema de Saúde terminou a 10 de Março. André Trindade, que trabalhou com Ana Paula Martins no Santa Maria, será o escolhido

É mais um novo gestor para um organismo com um papel fulcral na organização do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que a ministra Ana Paula Martins se viu obrigada a encontrar, numa altura em que está confrontada com a necessidade de substituir também em breve toda a equipa da liderança da Direcção Executiva do SNS, após o anúncio do pedido de demissão apresentado formalmente na semana passada por Fernando Araújo. E isto porque o mandato de três anos do presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Victor Herdeiro, terminou no passado dia 10 de Março e é necessário encontrar um novo gestor, uma vez que o dirigente não terá mostrado disponibilidade para continuar no cargo.