Governo prepara concurso para contratar jovens médicos. Unidades pedem mais de 3000 vagas

Estarão em condições de terminar a especialidade perto de 1400 jovens médicos, mas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pediram mais do dobro de vagas para contratar clínicos. Ainda está em definição qual o modelo que o Governo vai adoptar para o próximo concurso para a contratação de recém-especialistas. De acordo com a lei, a abertura do concurso deve ocorrer no prazo de 30 dias após a homologação da lista de classificação final do internato médico. O Ministério da Saúde diz que tema é prioritário e que haverá desenvolvimentos em breve.