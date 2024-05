Que interior queremos celebrar em 2074?

As melhorias são ad hoc e o planeamento não é o forte do interior. O Governo central, sem o poder declarar, já “interiorizou” o destino destas regiões como reservas ecológicas.

O 50.º aniversário do 25 de Abril é uma boa ocasião para questionar o que ambicionamos para o interior português no próximo meio século. Na sequência da candidatura da Guarda e da Beira Interior a Capital Europeia da Cultura de 2027, regressei regularmente à Cova da Beira, donde fui levado no início (do declínio) dos anos 70. Como alguém que, em plena crise climática e ecológica, ficou fascinado com o potencial desta particular região, permito-me avançar algumas pistas.