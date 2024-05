Três anos depois, o Vizela está de regresso à II Liga

Minhotos perderam em Moreira de Cónegos e viram ser confirmada a despromoção, com quatro triunfos apenas na Liga.

O Vizela tornou-se nesta sexta-feira na primeira equipa da Liga 2023-24 a descer de escalão. No arranque da 32.ª jornada do campeonato, os minhotos precisavam de não perder em casa do Moreirense para ainda acalentarem esperanças de se salvarem, mas o desaire por 1-0 acabou por confirmar a despromoção.

Com este resultado, o Vizela continua a somar 22 pontos e está a seis da zona de play-off, que neste momento é ocupada pelo Portimonense. Acontece que, mesmo que os algarvios percam nesta ronda — e têm um jogo de dificuldade máxima, em casa do líder Sporting — e que, hipoteticamente, o Vizela recupere seis pontos até ao fim da prova, em caso de igualdade pontual o Portimonense leva vantagem, já que se superiorizou aos minhotos no confronto directo.

Para o Vizela, esta foi a sétima derrota nos últimos oito jogos, num campeonato em que, até à data, somou apenas quatro vitórias. Agora, três épocas depois de ter regressado à elite do futebol português, volta ao segundo escalão profissional.

Se para o clube minhoto este é já um fechar de ciclo, o Desp. Chaves corre sérios riscos de ir pelo mesmo caminho. Os transmontanos somam apenas mais um ponto do que o Vizela nesta altura e terão a ingrata missão de defrontar o FC Porto, nesta ronda. Com a zona de play-off a cinco pontos de distância, a margem de manobra é muito reduzida e há, inclusivamente, o risco de a sentença ser ditada já neste sábado.

Para isso, terá de verificar-se um de dois cenários: uma derrota dos flavienses diante do FC Porto e uma vitória ou empate do Portimonense frente o Sporting; ou um empate em Trás-os-Montes e um triunfo dos algarvios em Alvalade.

Certo é que, numa época atribulada, que começou com José Gomes como treinador e prosseguiu até á data com Moreno Teixeira, o Desp. Chaves só conseguiu cinco vitórias na Liga, uma delas nos últimos nove jogos que disputou. Contra quem? Contra o Vizela.