Os regressos

Estamos a 1 de Maio de 1974. Dia do Trabalhador. Uma semana apenas se passou desde que o movimento dos capitães derrubou o regime do Estado Novo. As prisões abriram as portas para libertar os presos políticos encarcerados em celas humilhantes.

Nas colónias a descolonização encaminha-se no sentido de entregar o poder aos movimentos de guerrilha que combateram os portugueses, deixando de fora as populações que não se revêem nesses movimentos de inspiração marxista.

Sagal mergulha em dúvidas, interrogações e desconfianças. Não sabe como lidar com a chegada à porta-de-armas do quartel dos camiões carregados de guerrilheiros da Frelimo, os inimigos da véspera. “Vem aí a paz, e agora?” Agora, regressar, só falta saber para onde e para o quê.

Personagem de ficção, Sagal é inspirado nas experiências reais vividas na primeira pessoa pelo escritor António Brito, enquanto combatente na Guerra Colonial. Neste podcast especial de quatro episódios, cruzam-se as linhas temporais da origem da Revolução dos Cravos, com os acontecimentos que moldaram as vidas de inúmeros soldados portugueses, longe das ruas de Lisboa, mas ainda assim apanhados no turbilhão do 25 de Abril de 1974.

O Abril de Sagal é um podcast independente da rede PÚBLICO, da autoria de António Brito, com produção de André Sousa.