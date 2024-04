Serviço militar: Nuno Melo pisou uma mina

O ministro da Defesa deu um tiro no pé quando defendeu que jovens que cometem pequenos delitos deviam cumprir o serviço militar?

Depois de defender que “os jovens que cometem pequenos delitos devem cumprir serviço militar” para se tornarem “cidadãos melhores”, e de ter acentuado que esta seria uma alternativa a serem colocados em instituições que qualificou como uma “escola para o crime”, o ministro da Defesa, Nuno Melo, relativiza estas declarações como não podendo ser vistas como “um anúncio de qualquer medida” do novo Governo. O ministro da Defesa deu um tiro no pé?

