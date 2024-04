Dono da Mercearia do Bolhão quer despejar do seu prédio clube que lá está há 80 anos

O Clube Nacional de Montanhismo no Porto tem de sair do prédio até ao final de Outubro. Senhorio diz que valor do contrato de arrendamento o prejudica e que decisão é irreversível.

Há pouco mais de uma semana anunciava-se o encerramento de mais uma loja histórica do Porto: a Mercearia do Bolhão, que estava na Rua Formosa desde 1880, perto do mercado que serviu de inspiração para o nome do estabelecimento, está em vias de fechar as portas. No seu lugar abrirá mais uma loja Ale Hop (já há uma a poucos metros e existem outras na cidade). Ao Porto Canal, no dia em que se soube da notícia, o dono da mercearia disse que a loja centenária fechará como resultado do “capitalismo selvagem” instalado numa cidade turistificada. É certo que nos últimos anos muitos negócios antigos da cidade não se conseguiram aguentar. Também é certo que o Porto nunca teve tantos turistas como na última década. Só que o encerramento da loja foi uma decisão tomada pelo próprio dono da mercearia que, sendo proprietário do prédio há quase 30 anos, decidiu arrendar o espaço à cadeia espanhola. E que agora também quer desocupar o segundo piso do edifício. Para isso acontecer, terá de desalojar o Clube Nacional de Montanhismo, que ali tem sede há 80 anos e já recebeu um aviso de não renovação do contrato de arrendamento. Até ao final de Outubro tem de sair do prédio e ainda não tem para onde ir. O proprietário diz sentir-se prejudicado pelo valor da renda que recebe e diz que não volta atrás com a decisão.