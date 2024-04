Quando amanheceu ainda não sabias.

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Havia uma alegria anódina,

uma alegria de haver palavras

de serem repetidas e manhãs caídas

como chuva de outono

e ser abril ainda,

abril

como degraus de subir o silêncio

e mastigar a fome, degraus de cair

no lugar de haver cansaço

e ser noite.

Quando amanheceu eu já existia

dentro de ti.

E quando soubeste que nas ruas

se dizia a manhã de ser abril,

abriste a porta de sair da noite,

desceste os degraus de repetir

a manhã que se dizia

e foste abril, mãe,

abril ainda.

José Rui Teixeira nasceu no Porto, em 1974. É doutorado em Literatura pela Universidade do Porto. Dirige o projecto editorial Officium Lectionis e a Cátedra de Sophia (Universidade Católica). É director pedagógico do Colégio Luso-Francês, professor, ensaísta e poeta.