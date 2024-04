Gouveia recebe o IV Concurso Cidades do Vinho de 9 a 12 de Maio

A cidade de Gouveia, no distrito da Guarda, recebe de 9 a 12 de Maio o IV Concurso Nacional "Cidades do Vinho", um evento que vai avaliar vinhos de todo o território nacional.

A iniciativa vai reunir na cidade, durante quatro dias, um painel de jurados composto por trinta elementos para avaliar vinhos provenientes dos municípios de todo o território nacional, refere, em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Gouveia.

O júri será presidido por António Ventura, enólogo português, actual presidente da Associação Portuguesa de Enologia e consultor na Provintage, uma empresa de consultoria em vinhos, da qual é fundador.

Para além da realização do concurso, o evento inclui diversas iniciativas dirigidas a apreciadores e curiosos.

A autarquia apontou a realização de iniciativas turísticas e gastronómicas, com destaque para as visitas guiadas às quintas, provas comentadas dos Vinhos do Dão — Serra da Estrela, jantares vínicos e a gala "IV Concurso Cidades do Vinho".

Haverá ainda uma caminhada interpretativa sobre a biodiversidade pelas vinhas do Dão — Serra da Estrela e um painel de discussão de alguns temas relacionados com o vinho.

O evento, que conta com o alto Patrocínio da Presidência da República, pretende promover os vinhos do Dão — Serra da Estrela e de todo o território nacional, assim como o território de Gouveia e do Dão Serra da Estrela.

O concurso "Cidades do Vinho" é uma organização conjunta da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), com o apoio da Câmara Municipal de Gouveia e do programa Wine in Moderation.