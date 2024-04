Mais de 428 mil “autobaixas” emitidas num ano. Dezembro e Janeiro com mais pedidos

A medida entrou em prática há um ano. Desde 1 de Maio do ano passado até agora, o SNS 24 emitiu “mais de 428 mil” auto declarações de doenças (ADD, no máximo de três dias de baixa). Segundo dados enviados ao PÚBLICO pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Dezembro de 2023 e Janeiro deste ano foram os meses com mais pedidos: 54.606 e 61.260, respectivamente.

Não é de espantar que tenha sido estes os dois meses com maior procura, já que foram especialmente marcados pela circulação de vários vírus respiratórios. “Em Fevereiro registou-se uma acentuada descida, para metade e, desde então, tem-se verificado uma estabilização dos pedidos de auto declaração de doença”, referem os SPMS. Em Março foram emitidas 36.489 ADD.

Esta foi uma das medidas implementadas pela Direcção Executiva do SNS, que está agora demissionária. No comunicado, em que Fernando Araújo anunciou o pedido de demissão, o responsável salientou a implementação de “uma agenda de desburocratização, desde a auto declaração de doença, os certificados de incapacidade temporária nos serviços privados e sociais e nos serviços de urgência dos hospitais públicos”, entre outras medidas.

Na altura em que as auto declarações de doenças ficaram disponíveis, os SPMS estimaram que fossem agendadas, por ano, 600 mil consultas para emissão de baixas até três dias, o que significa que essa era estimativa de poupança de necessidade de recurso a consultas presenciais para este efeito.

“Cada cidadão pode solicitar duas ADD por ano, se estiver doente, por sua responsabilidade, justificando assim as faltas ao trabalho, sem direito a pagamento de salário, de acordo com a lei”, explica o organismo nas respostas enviadas. A app SNS 24 foi o meio mais utilizado para efectivar o pedido de baixa de curta duração, com cerca de 60% dos pedidos. A declaração, feita sob o compromisso de honra do trabalhador, também pode ser pedida na área pessoal do Portal do SNS 24 ou através da Linha SNS 24 (808 24 24 24).

Durante este primeiro ano de vigência da medida foram emitidas em média, por dia, 1173 ADD. Foram mais as mulheres que o fizeram - 246 mil dos mais de 428 mil pedidos – do que os homens (mais de 181 mil baixas de curta duração emitidas). Quanto a idades, “o grupo etário com maior número de solicitações situa-se entre os 19 e os 44 anos, seguindo-se a faixa etária entre os 45 e os 64 anos”.

Foi nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (147 mil) e do Norte (mais de 144 mil) que se registaram mais pedidos. Seguidas da região Centro, com 49 mil pedidos.

Privado e social emitiram 3% das baixas médicas

Mais recente foi o alargamento da emissão de certificados de incapacidade temporária (CIT) aos sectores privado, social e serviços de urgência. Desde 1 de Março, “foram emitidas mais de 625 mil baixas médicas, das quais mais de 606 mil em instituições públicas”, adiantam os SPMS, dando como exemplos os cuidados de saúde primários, hospitais, Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, Ministério da Defesa, entre outras instituições.

Com esta medida, os utentes deixaram de ter de se deslocar obrigatoriamente a um centro de saúde para pedir uma baixa ao médico de família. Mas continuam a ser os cuidados de saúde primários os que mais baixas médicas emitem. Segundo os dados enviados, foram “mais de 515 mil”. Já os serviços de urgência dos hospitais do SNS emitiram “cerca de 8 mil” baixas médicas.

Também as unidades privadas e do sector social têm a possibilidade de emitir baixas médicas, mas representaram apenas 3% do total. No sector privado “foram emitidas 19 mil baixas, perto de 3 mil em serviços de urgência”. Quanto ao sector social, “emitiram-se 100 baixas médicas, 11 em âmbito de urgência”, revelam os SPMS.