Reparações históricas: Montenegro levanta a voz a Marcelo

O governo respondeu a Marcelo Rebelo de Sousa e afasta processo de reparação às ex-colónias. Instigado pelas pressões do Presidente da República, o Governo quebrou o silêncio e posicionou-se sobre as reparações às ex-colónias: recusa avançar com um "processo ou programa de acções específicas com esse propósito", indo, assim, contra a posição de Marcelo. O Presidente da República mereceu ficar isolado neste tema?

