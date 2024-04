Keith Urban teve “medo” de ligar a Nicole Kidman quando a conheceu

A actriz australiana foi distinguida, neste fim-de-semana, com o prémio de carreira do Instituto Americano de Cinema. Para a homenagear, estiveram presentes a família e algumas celebridades.

Até as estrelas de Hollywood têm dificuldade em dar o primeiro passo num novo romance. O músico Keith Urban recorda como ficou “demasiado nervoso” para ligar a Nicole Kidman depois de ambos se terem conhecido. “Estava a tentar manter a calma, mas por dentro sentia-me como se tivesse entrado no baile real, simplesmente porque a Nicole tinha uma aura verdadeiramente sobrenatural”, contou na gala do Instituto Americano de Cinema (AFI é a sigla em inglês), que atribuiu o prémio de carreira à actriz australiana neste fim-de-semana.

Nicole Kidman e Keith Urban conheceram-se em 2005 num evento em Los Angeles. “Senti que estava a conhecer uma princesa. Ainda assim, consegui arranjar o número de telefone dela e escrevi-o num pequeno pedaço de papel”, recordou no discurso de homenagem à mulher. Durante uma semana, andou com o papel no bolso e não teve coragem para a contactar. “Estava com medo. Mas, como já devem ter percebido, arranjei finalmente coragem para lhe ligar.”

Afinal, a actriz não era nenhuma “criatura mística”, mas “apenas uma rapariga de olhos arregalados dos subúrbios de Sydney”. Keith Urban não poupou nos elogios à mulher, “verdadeiramente uma das grandes”, e recordou um episódio do início do casamento que diz ser simbólico da personalidade de Nicole Kidman. “Casámo-nos em Junho de 2006 e, com apenas quatro meses de casamento, os meus vícios destruíram o nosso casamento”, detalha.

Keith Urban foi então internado para fazer reabilitação para a toxicodependência durante três meses. “Não fazia ideia do que nos ia acontecer”, testemunhou perante uma plateia emocionada, incluíndo Nicole Kidman lavada em lágrimas. “A Nic ultrapassou todas as minhas vozes interiores negativas, tenho a certeza que até algumas das suas próprias vozes. E escolheu o amor. E aqui estamos nós esta noite, 18 anos depois”, terminou.

Foto Nicole Kidman com a família REUTERS/Mario Anzuoni

Na plateia, estavam também as filhas do casal, Sunday Rose, de 15 anos, e Faith Margaret, com 13. A noite de homenagem marcou também a estreia das duas adolescentes na passadeira vermelha, além da família de Nicole Kidman, que viajou da Austrália de propósito para estar presente. “É bonito ter uma família que pôde vir e que quer partilhar isto comigo, porque nem sempre é possível fazê-lo”, celebrou a actriz de 56 anos, enquanto agradecia o prémio, entregue pelas mãos de Meryl Streep.

Além da família, também estiveram presentes várias celebridades, para honrar o legado de Nicole Kidman, distinguido pela AFI. Anualmente, o instituto premia “indivíduos cuja carreira no cinema contribuiu grandemente para o enriquecimento da cultura americana.”

Morgan Freeman, Michelle Pfeiffer, ​Reese Witherspoon e Naomi Watts desfilaram na passadeira vermelha da cerimónia no Dolby Theatre, em Los Angeles. Nicole Kidman brilhou (literalmente) num vestido Balenciaga em lantejoulas douradas com uma generosa cauda.