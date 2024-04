Sporting apresenta participação contra Luís Gonçalves por agressão

“Leões” acusam o administrador do FC Porto de ter agredido e ameaçado dois elementos do Conselho Directivo.

O Sporting decidiu nesta segunda-feira avançar com uma participação disciplinar que tem como alvo Luís Gonçalves, administrador do FC Porto, que os "leões" acusam de agressão no final do clássico de domingo, respeitante à 31.ª jornada do campeonato.

A participação, confirmou o PÚBLICO, segue para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com os "leões" a alegarem que o dirigente do FC Porto agrediu Alexandre Ferreira e ameaçou de morte Rodrigo Pais de Almeida, ambos elementos do Conselho Directivo do Sporting.

Um episódio que teve lugar nas imediações da tribuna presidencial do Estádio do Dragão e para o qual também terá contribuído um aceno de Frederico Varandas, presidente do Sporting, na direcção de alguns adeptos do FC Porto que o vaiavam e insultavam. Alguns elementos afectos aos "dragões" terão posteriormente abordado os representantes do Sporting, que decidiram avançar com uma queixa.