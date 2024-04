Bugalho assume “risco” da sua candidatura: “Quando é que o mundo avançou sem ousadia?”

“É na Europa que vamos reconciliar os portugueses com as suas expectativas de bem-estar, que a Europa sempre representou”, declarou o cabeça de lista da AD às europeias.

No primeiro discurso como candidato da Aliança Democrática (AD) às eleições europeias, o independente Sebastião Bugalho não ignorou as críticas à sua candidatura e assumiu que o seu nome representa um "risco", mas defendeu que isso faz parte da política. E se até aqui as suas posições sobre política europeia eram relativamente desconhecidas, agora deixou claro que a AD elege como prioridades uma maior "cooperação", nomeadamente ao nível da Defesa, ou a defesa do Estado social.