FC Porto conquista Taça de Portugal de hóquei em patins pela 19.ª vez

O FC Porto reforçou neste domingo a liderança do ranking de vitórias na Taça de Portugal de hóquei em patins, ao conquistar a 19.ª, com um triunfo por 3-2 face ao anfitrião Óquei Barcelos, na final da edição 2023/24.

Rafa, Gonçalo Alves e Ezequiel Mena apontaram os golos dos portistas, num embate que seguia empatado a um ao intervalo, enquanto Miguel Rocha "bisou" para os derrotados.

Os "dragões" contam agora 19 troféus, contra 15 do Benfica, segundo do ranking, enquanto o Óquei Barcelos manteve-se com quatro triunfos.