Pesca, paisagem e turismo: parque eólico galego preocupa comunidade em Caminha

O executivo municipal de Caminha e as associações de pescadores do município transfronteiriço estão preocupados com a construção de um parque eólico projectado para a costa oeste da Galiza, cujas turbinas, que terão uma altura aproximada de 260 metros, poderão ficar a seis milhas da costa portuguesa. A comunidade assume a relevância da energia renovável, mas alerta para que a pesca pelos pescadores portugueses ficará prejudicada, alegando que em causa está a violação do acordo transfronteiriço do rio Minho.

