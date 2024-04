Rafael Nadal volta a vencer um top 20 mais de dois anos depois

Dez dias depois de perder em Barcelona com Alex de Minaur em dois sets e deixar mais dúvidas que certezas quanto ao seu futuro, Rafael Nadal realizou uma melhor exibição para derrotar o mesmo adversário, agora no cenário do Mutua Madrid Open. Tendo em conta o ranking do australiano, 11.º lugar, esta foi a primeira vitória de Nadal sobre um top 20 desde Novembro de 2022, mas o ex-número 1 mundial admite que ainda está longe do nível que o levou a conquistar cinco títulos neste ATP Masters 1000.

“É preciso tempo. Por momentos, houve um bom nível de ténis, fiz coisas positivas, mas ainda irregular. Estou super feliz por ser competitivo diante de um jogador como Alex, durante mais de duas horas”, reconheceu Nadal, após ganhar, com os parciais de 7-6 (8/6), 6-3. Na terceira ronda, o espanhol defrontar o argentino Pedro Cachin (91.º).

Sábado foi igualmente um dia de sucesso para o ténis português. Em Ostrava, Henrique Rocha e Jaime Faria, ambos de 20 anos, conquistaram o seu primeiro título juntos no ATP Challenger Tour. No derradeiro encontro, a dupla portuguesa venceu os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, por 7-5. 6-3.

Uma semana depois de se tornarem nas primeiras portuguesas a vencerem um torneio do circuito WTA, Francisca e Matilde Jorge conquistaram o 16.º título da carreira juntas. Na final do Oeiras CETO Open, torneio ITF da categoria W100, as irmãs vimaranenses derrotaram Yana Sizikova e Fang-Hsieh Wu, por 6-2, 6-0, para conquistar o seu segundo título mais importante no circuito profissional – logo após o WTA 125.