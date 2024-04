Uma fotografia de Alfredo Cunha

Ambos têm as espingardas

a prolongar o corpo, um deles

está deitado no alinhamento

da guia do passeio, o outro

com um joelho no asfalto,

mas a um dos soldados não se vê

o rosto, virou-se à curiosidade

da criança que se baixou

para falar com ele, para saber

se a arma dispara balas

verdadeiras, imagine-se

uma revolução em que as

crianças andam nas ruas

a perguntar aos soldados

como funcionam as espingardas

e a quererem saber se as espingardas

disparam balas verdadeiras.

Os adultos têm os olhares

desencontrados, num dos

extremos do enquadramento

há um homem a olhar

na direcção do passado

como se os seus próprios

olhos lá ficassem, no outro extremo

há um homem a olhar o futuro

como se os seus olhos

fossem incapazes de lá ir,

mas só as crianças

interessam, as crianças

que olham os soldados ou

conversam com eles,

é aí que tudo se decide,

as crianças são quatro,

os soldados são dois,

imaginem uma revolução

em que há mais crianças nas ruas

do que soldados armados.

José Carlos Barros (Boticas, 1963) é licenciado em Arquitectura Paisagista. Vive no Algarve, em Vila Nova de Cacela. Com As Pessoas Invisíveis foi o vencedor do Prémio LeYa. Taludes Instáveis – Poemas Escolhidos, revisitação de doze títulos de poesia, é o seu livro mais recente.