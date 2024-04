Rui Amorim de Sousa: “A missão da Casa da Música é virtuosa e sustentável”

Já em período de prolongamento do mandato, justificado pela mudança de Governo, o presidente da administração da Casa da Música, Rui Amorim de Sousa (Porto, 1957) decidiu finalmente falar sobre a situação da Casa e os desafios para os tempos mais próximos. As questões deixadas em aberto pelo Grupo de Reflexão promovido pelo ex-ministro Pedro Adão e Silva – a governação, o financiamento, a relação do Estado com os privados, a substituição da direcção artística, a relação com as outras músicas –, são aqui abordadas por este economista, que já fora vogal da administração nos anos da troika. A aposta em novos fundadores, um concurso internacional para a direcção artística, o lançamento de um estudo de públicos e uma aposta mais forte na comunicação são algumas das medidas que adianta.

