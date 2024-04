No ano passado morreram nas estradas portuguesas 479 pessoas, mais seis do que em 2022, e o número de feridos graves também cresceu, para 2635, mais 198 (8,1%) do que no ano anterior. A subida abarcou igualmente os feridos ligeiros, que aumentaram numa proporção ligeiramente inferior - de 40.124 passaram para 42.758, ou seja, mais 6,6% do que no ano anterior.

