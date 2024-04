Da regionalização às forças de segurança: ex-deputados tentam melhorar a democracia

Associação de antigos deputados divulgou uma declaração com 15 medidas para melhorar a qualidade da democracia. Medidas vão da reforma da lei eleitoral à avaliação do sistema judicial.

A Associação de Ex-Deputados da Assembleia da República (AEDAR) apresentou, esta sexta-feira, uma declaração para melhorar a qualidade da democracia, no Auditório Almeida Santos, no Parlamento. O documento, a que o PÚBLICO teve acesso, pretende "contribuir para a melhor qualificação da Democracia e do Estado de Direito", reforçando o papel fundamental da Assembleia enquanto símbolo da vontade popular e da garantia dos direitos essenciais. Na semana em que se assinalaram os 50 anos do 25 de Abril, os antigos parlamentares de vários partidos querem ver concretizados os princípios fundamentais da Constituição.