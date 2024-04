O povo é quem mais ordena

A Revolução de 25 de Abril de 1974 foi apelidada de Revolução dos Cravos, mas podia ter sido chamada Revolução das Canções. O regime foi derrubado com a força das vozes de protesto, mais do que com o poder das armas. O que não quer dizer que não se tenham ouvido disparos e que as ruas de Lisboa não tenham sido tingidas com o vermelho do sangue.

Em África, no planalto dos Macondes em Moçambique, a situação era inversa. Por entre os disparos, as vozes eram caladas, por vezes até os próprios pensamentos ficavam mudos. Sagal, envolto no torpor da guerra, foi apanhado de surpresa por uma liberdade que não parecia sua, que parecia surreal lida num jornal que falava de uma revolução, mas que prontamente era retirado de circulação pela censura e pela polícia política.

Personagem de ficção, Sagal é inspirado nas experiências reais vividas na primeira pessoa pelo escritor António Brito, enquanto combatente na Guerra Colonial. Neste podcast especial de quatro episódios, cruzam-se as linhas temporais da origem da Revolução dos Cravos, com os acontecimentos que moldaram as vidas de inúmeros soldados portugueses, longe das ruas de Lisboa, mas ainda assim apanhados no turbilhão do 25 de Abril de 1974.

O Abril de Sagal é um podcast independente da rede PÚBLICO, da autoria de António Brito, com produção de André Sousa.