25 de Abril: E, depois dos 50, quem rega os cravos?

25 de Abril de 1974: o dia que mudou o rumo de Portugal. Liberdade de expressão e de imprensa, direito à greve e à saúde pública. Garantias fundamentais para o funcionamento da sociedade, mas inexistentes durante o regime salazarista. 50 anos depois, os portugueses vivem uma realidade muito diferente, mas será a sua manutenção garantida? Afonso Branco, Amélia Videira, António Filipe Rodrigues, João Maria Jonet e Maria Inácia Rezola exploram os caminhos da liberdade para assinalar os 50 anos de liberdade de forma intergeracional.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Joana Pratas, Luana Plácido, Sofia Bayó e Teresa Freire debruçam-se sobre o passado recente de uma das maiores viragem políticas, sociais e económicas do país.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

Reportagem de Joana Pratas, Luana Plácido, Sofia Bayó e Teresa Freire . Coordenação de Luana Plácido. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

Músicas utilizadas pela respectiva ordem:

“O Primeiro Dia” - Sérgio Godinho

“Grândola, Vila Morena” - José Afonso

“F.M.I.” - José Mário Branco

“Desfolhada Portuguesa” - Simone de Oliveira

“Inquietação” - José Mário Branco

