Nota final

Este folhetim foi escrito dia a dia, com o espírito que exige o formato, ou pelo menos com a tentativa de o fazer, tendo sido iniciado no dia 25 de Abril de 2023 e terminado no mesmo dia de 2024, no ano em que se comemoram os cinquenta anos da Revolução dos Cravos. O romance tem um tempo narrativo de cinquenta anos, mas distribuídos em espelho: vinte e cinco anos antes da Revolução e vinte e cinco anos depois, para favorecer o contraste e a mudança social que Abril permitiu.

