Helena Sarmento grava com Luca Argel o Tanto Mar de Chico, título do seu novo álbum

Há dois anos, a cantora e fadista Helena Sarmento lançou um EP intitulado EP Liberdade, Liberdade, projecto que é também um espectáculo onde ela dá voz a canções de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e Amália Rodrigues, com poesias de Jorge de Sena, Manuel Alegre ou David Mourão-Ferreira. Agora que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, e ainda ligado a esse Liberdade, Liberdade, o projecto é outro: chama-se Tanto Mar, é o título do seu novo álbum a lançar em Julho, e apresenta-se como “uma viagem entre o fado e a música tradicional brasileira, elegendo a poesia e o sentimento como bússola da travessia”. Tem por mote o tema que Chico Buarque escreveu por alturas do 25 de Abril português num período em que o Brasil estava ainda sob o manto de chumbo da ditadura militar, tema esse que o cantor acabou por gravar em Portugal já que foi proibido no Brasil. E foi isto que escreveu: “Sei que está em festa, pá/ Fico contente/ E enquanto estou ausente/ Guarda um cravo para mim”. Mais tarde, em 1978, quando a euforia do período revolucionário esfriou, fez e gravou uma segunda versão sob o mesmo título, com algum desencanto mas mantendo a esperança. Assim: “Foi bonita a festa, pá/ Fiquei contente/ E inda guardo renitente/ Um velho cravo para mim/ Já murcharam tua festa, pá/ Mas certamente/ Esqueceram uma semente/ Nalgum canto de jardim”.

Foi na junção destas duas canções que Helena Sarmento apostou agora, gravando-as numa só faixa, com videoclipe, em dueto com Luca Argel, cantor e compositor brasileiro a residir em Portugal, no Porto. Com arranjos do também brasileiro Carlos Fuchs (piano), o tema teve a participação dos músicos Pedro Aragão (bandolim e direcção musical), Paulo Aragão (violão de 8 cordas), Marlon Júlio (violão de 7 cordas), Pedro Aune (contrabaixo), Marcos Thadeu (percussão), João Martins (guitarra portuguesa) e a participação especial de Nini Wittti (voz).

Tanto Mar, na fusão da duas versões aqui regravadas, é lançada com dois videoclipes: o do tema propriamente dito e um videoclipe explicativo, onde Helena Sarmento, Carlos Fuchs e Luca Argel falam sobre a canção e o seu actual enquadramento musical e social. Quanto ao disco a lançar em Julho, gravado entre o Porto e o Rio de Janeiro, será o quinto de Helena Sarmento (depois de Fado Azul, 2011; Fado dos Dias Assim, 2013; Lonjura, 2018; e Liberdade, Liberdade, 2022) e é descrito no texto que acompanha o lançamento do single e videoclipe de Tanto Mar como “um disco que se propõe celebrar o afecto entre dois países irmãos, com tanto em comum para além dos mais inequívocos elementos que (n)os unem: a língua e a palavra”.