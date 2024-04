Alfabeto indisciplinado

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

b)

Manhãs como folhas em branco,

prestes a reconhecer as caligrafias

mais incertas, páginas

de versos depois do negrume,

cores que desejam caminhos;

advertindo-nos para jamais

desistirmos de ser essa dança

livre,

convocando incêndio e ferida,

tempestade e apaziguamento,

mortos e vivos para uma festa

que transmute a tristeza

rectangular das praças

e aproxime a voz de um

canto antiquíssimo.

y)

Viajem interestelar

estilhaçando os ecrãs

magoados do futuro?

s)

Da cidade das palavras

à cidade dos olhares e

das vozes e dos aromas

e dos gestos

e o poema pergunta:

como se passou de um inocente ardor

de corpos incandescentes

a um tempo de solidão entre amigos,

desejo de trégua e silêncio?

De uma desordem magnânima e expectante

de palavras e coisas matinais

a uma luz vespertina

feita de restos, desperdícios,

imagens desbotadas em exposição?

f)

E o poema pergunta outra vez

porque ninguém

anjo ou horizonte

parece escutar:

como viver

sem repetir,

redizer o idêntico

ou na paisagem

repensar (reparar?)

o erro da pedra

a falha da voz

o vazio do céu

a interrupção do beijo

a ausência do corpo?

Um novo espaço

de conversação

e encontro

com todos os seres

sem que a vozearia comercial

silencie a voz solitária e audaz

de deserto em deserto.

g)

Provavelmente os que vão nascer

irão erguer novas barricadas

misteriosas.

j)

O medo é como um sol

que golpeia e reduz

o tempo a uma coroa

de espinhos.

Quando a revolução televisionada

nem em alta definição comove,

vai, poema, por entre a multidão

rumo à rapariga que levanta o rosto

para a luz da manhã.

No entanto, o que fazer

se tão poucos se mostram

reconhecidos do trabalho

fraterno da palavra?

p)

Não ergas muros em torno da palavra.

Deixa-a ser do tamanho do mundo e

fluir com o vento e o mar,

florir onde o silêncio reconstrói o ar

e o desencanto irradia tal um pomar.

Teme o pranto e o embelezamento, ó palavra,

e prefere a música atonal e a aspereza;

e pela noite, quando a insónia perturba,

domina os teus sonhos de grandeza.

E ama o que em ti recusa a turba.

a)

Se vais dizer a verdade

esquece as vestes do deus que

não reflecte e só duvida;

com a palavra escala

montanhas, silvas

e escuta a memória

dos líquenes e das pedras

feridas e da pele animal

dos massacres.

e)

Pelas ruas do centro,

noites esfaqueadas,

o que leva ao precipício,

mas também palavras

orquestrando quem chegará

sereno junto ao mar,

danças diante do vento

que aplaude

e não convida à prostração:

libações, oferendas

a deuses que são como

pássaros extraviados:

como convencê-los a depor

a máscara, e a não fazer

de nós mortais irados?

c)

Ó esquecido dos oceanos,

dos animais e das árvores:

ouço-te dizer que a noite

é o prefácio de um tempo

que venera o medo

e a nudez urbana.

Contigo perdemos o rasto

às doces armadilhas do olhar

e pelos caminhos encontramos

a palavra apodrecida.

v)

O poema, uma dança;

repetição, movimentos, improvisação;

entre a disciplina e a liberdade.

x)

Esta folha de papel

este ecrã ligado

todo o dia

tem acaso e necessidade

dor e maravilha

dentro de si

fios de sentido e significado

perscrutando a direcção

das nuvens sobre o rio

e dos passos que se encaminham

saltando os muros e os charcos

para a ágora.

Cataratas de imagens

cores sons palavras e aromas que

floresceram

e não faltam testemunhas

capazes de compreender a música

que nos falta

o rosto devastado a procurar esquecer

como tudo se transforma

noutra coisa

diluída, um drama televisivo,

uma cópia

da nossa verdadeira vida

e o poema pergunta:

até quando irás ter esperança e

desejo renovado de alegria?

l)

Quanto à ideia de mudança:

ainda não cheguei àquele momento

da vida em que tudo parece ser

em vão e prenúncio de um fruto amargo.

Num tempo que multiplica lugares

enxameados de câmaras de vigilância

ela e ele escolheram uma casa onde ser

como portáteis câmaras de filmar

registando todos os movimentos

todos dos gestos que rasuram

a ansiedade e os medos e alteiam

o corpo e a voz num timbre claro.

u)

Hoje, não desconsidero a fala da rua,

o rumor rapace da sombra,

o caminho até ao jardim esboroado,

a igreja de azulejos azuis

entre um guindaste e um mercado.

Mas procuro escutar também

com outros mestres: a buganvília

o melro o rio e o mar e o vertical sol

que vivem na mesma cidade que eu.

Agora. Este é o mundo.

d)

Aprender a caminhar sobre gelo fino

na escuridão,

conduzidos pela labareda dos sentidos,

revigorou-nos.

h)

Noites perscrutadoras:

um tactear de dedos e florações;

um entendimento não premeditado;

a necessidade de horizonte.

i)

E saber que nunca te desencorajas

pela falta de uma compreensão total

ou pela chegada de uma nova contusão.

Antes procuras geografias distantes,

lugares dentro de ti ainda não totalmente

percepcionáveis, apenas pressentidos.

Tal o vento sobre o mar.

o)

Ainda hoje penso que somos

como batedores

que partem mais cedo

em busca de clareiras,

lugares com água,

sítios onde repousar o corpo,

lado a lado,

se ferido o coração.

t)

Quando a cidade se despovoa

de amoras, borboletas, zangões,

pátios silenciosos e ramos de árvores

olhámos um para o outro e

caminhámos para mais dentro de nós:

assim minorámos qualquer devastação.

k)

Nem a noite nos oferece guarida,

ansiolíticos,

ou postos fixos de observação;

apenas pensamento e

acesa constelação

na fenda da obscuridade.

r)

Se surge uma apreensão,

uma brecha numa memória à deriva,

beijámo-nos terna e violentamente.

Somos como oceanógrafos

sondando lentamente a superfície da terra.

Se navegamos mais para sul entristecemos:

chegam notícias e visões dessas correntes

enxameadas de plástico que atolam os mares

e de derrames de petróleo que trazem

desolação à margem do silêncio;

sob os nossos pés

em certos dias a praia

bordejada por uma espécie de

alcatrão.

q)

Como quem procura um equilíbrio

entre dois penhascos – o molhe

e a ameaça da subida das águas –

mantemo-nos na senda silenciosa e oculta;

imitámos uma pessoal ordem divina

composta de gestos tímidos,

depois de com materiais humildes

termos construído o caminho, a escrita e a casa.

n)

Uma procura de autenticidade na era digital,

um resguardo num tempo que avizinha

vigilâncias, culpas, consciências colectivas,

onde nem os próprios desejos íntimos

nem as memórias serão já privadas.

m)

Resta armazenar força e coragem.

Sobreviver

como qualquer organismo complexo e vulnerável

que foi feito para ser ferido.

z)

E há essa tua maneira de olhar, ampla e confiante

que parece afastar quaisquer limites e

aumentar o espaço não apenas em volta;

um campo de forças e possibilidades dentro de

nós dois ainda.

Jorge Gomes Miranda nasceu em 1965, na cidade do Porto. Trabalha na área do ensino da Filosofia e é autor de uma obra extensa nos domínios da poesia e da ficção. Foi crítico literário do jornal PÚBLICO e curador de várias antologias literárias. Tem livros publicados no estrangeiro.