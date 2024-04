CEO do SNS: Marcelo pede que se espere, partidos insistem em explicações

Há partidos a pedir a extinção da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) enquanto outros exigem explicações ao Governo, quer sobre a demissão, quer sobre o futuro do organismo. Já o executivo, sublinhando que teve conhecimento do pedido de Fernando Araújo através de “uma comunicação electrónica”, aceitou a demissão do director executivo do SNS, conforme comunicado à imprensa na tarde desta quarta-feira​. O Presidente da República pede que se aguardem novidades das duas partes: do lado da Direcção Executiva, que apresente o relatório de actividades pedido pela ministra, e, do lado do Governo, decisões sobre o "futuro" da DE-SNS.

