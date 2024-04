Marcelo Rebelo de Sousa cortou relações com o filho depois do caso das gémeas

O Presidente da República classificou como “imperdoável” a conduta do filho, Nuno Rebelo de Sousa, no caso das gémeas, e desvalorizou o afastamento entre os dois.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que cortou relações com o filho, na sequência do caso das gémeas brasileiras. O Correio Braziliense avançou a notícia, com declarações do Presidente da República: “É imperdoável, porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político, e pago por isso.”

A relação com Nuno Rebelo de Sousa já não estava boa há uns meses e o caso das gémeas só a veio piorar. O Presidente da República passou a noite de Natal em casa, longe de alguns netos. Em declarações a jornalistas estrangeiros, citado pelo Correio Braziliense, terá desvalorizado a quebra de relação com o filho. “Ele tem 51 anos, se fosse o meu neto mais velho e preferido, com 20 anos, sentir-me-ia co-responsável. Mas, com 51 anos, é maior e vacinado”, afirmou.

Marcelo contou aos jornalistas que, quando o filho o procurou para ajudar a acelerar o processo das gémeas brasileiras na toma do medicamento Zolgensma, estava perto de uma operação ao coração. Deixou o caso de lado, até porque a Casa Civil já tinha dito que não seria possível interferir. Mas algum tempo depois foi contactado por Nuno Rebelo de Sousa, que lhe disse que a Casa Civil estava contra o Presidente da República. Os anos passaram — este episódio aconteceu em 2019 — e já não se lembrava deste caso, alega.

O caso veio a público em Novembro, pouco depois da demissão de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, entre risos, que se confortavam um ao outro nessa altura. Foi um período “chato”, mas o pior terá sido a quebra na família.

No início de Abril, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) concluiu que “não foram cumpridos os requisitos de legalidade no acesso das duas crianças a consulta de neuropediatria”. Na base da polémica estão suspeitas de favorecimento que partiram de um email enviado por Nuno Rebelo de Sousa ao pai, Marcelo Rebelo de Sousa.