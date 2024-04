As Forças de Defesa de Israel (IDF) estavam esta quarta-feira a preparar o envio de duas brigadas de reservistas para a Faixa de Gaza, uma decisão que visa libertar parte das tropas que já se encontram no enclave para futuras ofensivas, incluindo a tão debatida operação terrestre em Rafah, a cidade do extremo Sul do território onde estão mais de 1,5 milhões de palestinianos, muitos dos quais já fugiram várias vezes da violência noutras regiões.

