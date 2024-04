Eleições FC Porto. Nuno Lobo: “Sou um candidato invisível”

Candidato à presidência do FC Porto denuncia falta de cobertura da comunicação social. Depois de reunir 4,91% dos votos em 2020, Nuno Lobo volta a concorrer à liderança do FC Porto.

Depois de Pinto da Costa e André Villas-Boas, o candidato Nuno Lobo é outro dos nomes a ter em conta nas eleições do FC Porto, do próximo sábado. O líder da lista C considera que existiu uma campanha bipolarizada, sentindo-se pouco – ou nada – escutado pela comunicação social. Espera um 27 de Abril tranquilo e sem incidentes, rejeitando as acusações de colagem à lista do actual presidente do FC Porto.