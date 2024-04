É com “inquietação, inquietação” que se celebra o cancioneiro passado e presente de Abril

Se tudo correr bem, quando o público abandonar esta quarta-feira o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no final do espectáculo A Luta Contínua, a sensação não será apenas a de ter participado numa festa de anos. A festa dos 50 anos do 25 de Abril, montada por Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo (dos Clã), celebrando a chegada da liberdade e o fim da ditadura em Portugal. “Para nós, é muito mais importante que no final do espectáculo as pessoas saiam com uma inquietação, despertada por aquilo que viram em palco”, dizem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt