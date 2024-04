A surpresa Sebastião Bugalho e o regresso de Marta Temido

Os conselhos nacionais de PSD e CDS aprovaram nesta segunda-feira os nomes que irão integrar a lista da AD às europeias. Sebastião Bugalho como cabeça de lista em vez de Rui Moreira foi escolha inesperada. No PS avança a antiga ministra da Saúde, Marta Temido.

