Rui Moreira: “Nunca aceitaria [ser número dois], seja o Bugalho ou outro qualquer”

Autarca do Porto reconhece que o PSD permitiu que a ideia de que seria ele o cabeça de lista do PSD às europeias fosse ganhando corpo. Afinal, o convite aconteceu, mas para o segundo lugar.

A surpresa foi revelada ao país e à maioria dos conselheiros do PSD na segunda-feira à noite, minutos antes do início da reunião do conselho nacional do partido: seria Sebastião Bugalho a encabeçar a lista social-democrata ao Parlamento Europeu nas eleições de 9 de Junho deste ano. Para Rui Moreira, que nos últimos meses foi aparecendo como número um, a surpresa aconteceu antes. Foi no domingo à noite em casa de Luís Montenegro que, como apurou o PÚBLICO, o autarca do Porto foi convidado e recusou.

"Sou presidente da Câmara do Porto. Por mim e pelo cargo que ocupo, nunca aceitaria [ser número dois], seja o Bugalho ou outro qualquer”, explicou Moreira à SIC, na segunda-feira ao final da noite, num artigo intitulado “Rui Moreira diz que o PSD não está a dizer a verdade sobre a sua 'não candidatura' a Bruxelas”.

Nessa conversa com o canal de televisão que soube, ao final da tarde, que perderia um dos seus comentadores para as listas do PSD, o autarca desvendou alguns detalhes das conversas que antecederam o convite de Montenegro e reconheceu que o próprio líder do partido deixou que a ideia da sua candidatura ganhasse força nos últimos tempos. As intenções relativamente a Moreira nem sequer foram clarificadas quando começaram as críticas à sua suposta escolha ("Já traiu três líderes do PSD, Cavaco Silva, Rui Rio e a mim próprio. Não há três sem quatro", escreveu Luís Filipe Menezes na rede social LinkedIn).

À SIC, Rui Moreira contou que não foi só nos media que o seu eventual convite para cabeça de lista ganhou relevo. "Até o Presidente da República me veio dizer que esta semana ia ser muito importante para mim.” E contou também toda a sequência de conversas que houve com Luís Montenegro: primeiro, o telefonema a partir de Bruxelas a marcar uma conversa sobre europeias; depois, a conversa no domingo à noite, em Espinho, em casa do líder do PSD; a viagem para o Porto e a mensagem de Moreira a recusar o convite; e finalmente uma nova insistência de Luís Montenegro por telefone e uma hipótese alternativa — ser mandatário da candidatura.

“Perguntou-me, imagine-se, se não queria ser mandatário”, revelou Rui Moreira à SIC. "Agora podem dizer o quiserem mas tenho testemunhas, tinha uma pessoa ao meu lado no carro, que todo o país conhece, e que ouviu a conversa toda.”

O PÚBLICO já tinha noticiado que Rui Moreira não tinha interesse em ser cabeça de lista se não fosse para ocupar, posteriormente, o cargo de comissário europeu.