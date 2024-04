Ex-deputado do PSD Tiago Moreira de Sá vai ser candidato do Chega nas europeias

A lista do Chega será encabeçada pelo vice-presidente do partido e antigo embaixador António Tânger Corrêa.

O ex-deputado do PSD Tiago Moreira de Sá vai ser o segundo candidato da lista do Chega às eleições europeias, anunciou esta terça-feira o presidente do partido, que criticou as escolhas da Aliança Democrática (AD) e PS.

"Foi com grande gosto e sentido de missão que recebi da parte do doutor Tiago Moreira de Sá, antigo deputado do PSD na anterior legislatura, a aceitação do convite que lhe tinha dirigido para ser um dos rostos do Chega às europeias", afirmou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Assembleia da República.

André Ventura indicou que Tiago Moreira de Sá vai integrar a lista dos candidatos do Chega ao Parlamento Europeu "em segundo lugar".

O presidente do Chega criticou a escolha do jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho para cabeça de lista da AD e da antiga ministra Marta Temido para o primeiro lugar da lista do PS, acusando estas forças políticas de "falta de vergonha".