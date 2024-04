O sr. Koslowski falta à manifestação

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Se o sofá não

fosse cómodo (e a rua não fosse

tão longe) juro

que ergueria o peso imenso da alma

e ia à

manifestação. Desta vez juro que iria. Mas

do que posso ajuizar (pelas

imagens em directo) chegaria atrasado

já lá estão os companheiros

(com

palavras levantadas) lutando por eles

e por mim. Menos um não faz diferença. Mas

juro que irei partilhar (daqui

deste meu sofá) o

texto do comunicado e

quando ouvir no ecrã o cinismo do ministro

juro que o

vou insultar. Daqui deste meu sofá.

Desta vez

estou empenhado

João Luís Barreto Guimarães. Nasceu no Porto, em Junho de 1967. Escreveu 12 livros de poesia. Galardoado com o Prémio Pessoa em 2022. Em Setembro sairá o seu próximo livro de poemas na Quetzal.