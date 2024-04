Episódio mistério de Bluey bateu recordes na Disney+

É caso para a Disney+ dizer Bingo, ou não fosse esse o nome da irmã mais nova de Bluey, a cadelinha animada mais famosa do entretenimento actual. O episódio O Sinal, o mais longo e o mais esperado pelas crianças, jovens e adultos que acompanham a série australiana, teve 10,4 milhões de visualizações — o mais visto de sempre de Bluey na plataforma de streaming.

Bluey - O Sinal, o mais longo episódio de sempre da série (28 minutos contra os habituais sete minutos) foi exibido a 14 de Abril por todo o mundo e fez os espectadores temer pelo futuro do programa: no episódio anterior, uma placa (ou sinal) de “vende-se” estava na fachada da casa dos Heeler. Bluey é a história de uma família de quatro cães, os Heeler, constituída pelos pais e por duas cadelinhas, Bluey, a mais velha, e Bingo, a mais nova. Conhecida em grande parte do mundo, foi criada por Joe Brumm e é um original australiano, produzido pelo Ludo Studio, que se tornou num êxito mundial e que em Portugal passa no canal Disney Jr. e na plataforma de streaming Disney+.

Agora, a Disney+ revela dados (que não são traduzíveis nas mais corriqueiras audiências que contam "cabeças" e não visualizações) que são obtidos dividindo o tempo em que os espectadores estão ligados ao episódio pela duração do dito capítulo televisivo. O número é mundial e é o mais elevado de sempre para um programa infantil na plataforma.

A expectativa dos fãs foi tranquilizada não só pelos produtores da série, mas pelo conteúdo do episódio, bem como pela estreia surpresa, dia 21, de um episódio novo em folha — Surpresa.

Apesar de não ser expectável que a série termine, e com produtores de vários lados do negócio a garantir que Bluey não acaba aqui, ainda não há novidades sobre uma quarta temporada ou, como já foi aventado como possibilidade, um filme ou algum projecto derivado do género.