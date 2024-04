Polónia “pronta” para acolher armas nucleares da NATO

O Presidente polaco Andrzej Duda afirmou, esta segunda-feira, que a Polónia está pronta para receber armas nucleares dos aliados da NATO, depois do envio de armas nucleares russas para a Bielorrússia no ano passado, bem como o reforço militar de Moscovo em Kaliningrado.

“Se os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território, no quadro de partilha nuclear, com o objectivo de fortalecer a segurança do flanco oriental da NATO, estamos prontos para o fazer”, disse o chefe de Estado numa entrevista ao jornal polaco Fakt.

A intenção manifestada pelo Presidente polaco surge após a instalação de armas nucleares russas na Bielorrússia, que já tinha sido anunciada em Junho do ano passado.

“A Rússia está a militarizar cada vez mais o enclave de Kaliningrado. Está em processo de transferência das suas armas nucleares para a Bielorrússia”, referiu Duda. Os dois territórios fazem fronteira com a Polónia.

Em visita à América do Norte, o Presidente polaco acrescentou ainda que “há algum tempo” que uma deslocação de armas nucleares para a Polónia está a ser discutida com os Estados Unidos, dizendo ainda que já abordou este assunto “várias vezes”.

Em resposta às declarações de Duda, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a situação seria analisada, acrescentando que “se estes planos forem implementados”, a Rússia tomaria “todos os passos necessários para garantir a sua segurança”.