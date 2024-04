Arraial dos Cravos cancelado “por falta de apoio”. Câmara de Lisboa diz que deu o possível

Organização do arraial diz que não teve o apoio que pediu à autarquia e teve de cancelar a iniciativa. Câmara de Lisboa refere que, à data do pedido, já não tinha todos os meios para disponibilizar.

O Arraial dos Cravos, uma iniciativa marcada para a noite de 24 de Abril em Lisboa, foi cancelado “por falta de apoio da Câmara de Lisboa”, afirmou ao PÚBLICO Dina Nunes, que faz parte do Abril é Agora, um colectivo informal que foi criado para desenvolver iniciativas para comemorar o 25 de Abril de 1974. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) diz que, à data que a solicitação para o apoio foi feita, grande parte dos meios já estavam comprometidos para outros eventos feitos com maior antecipação e apenas conseguiu disponibilizar um palco e uma tenda.

O Arraial dos Cravos é uma iniciativa que acontece há já vários anos no Largo do Carmo, em Lisboa, embora com interrupções. O evento começou por ser organizado pela Associação Abril, mas deixou de se realizar durante alguns anos. O Abril é Agora pegou na ideia e decidiu voltar a organizá-lo em 2022, juntamente com a Associação Abril e o movimento cívico Não Apaguem a Memória!. A organização indica que costumam passar centenas de pessoas no Largo do Carmo de 24 para 25 de Abril.

“Este ano pedimos apoio logístico para o palco e tendas, mas a Câmara de Lisboa respondeu que não tinha como apoiar”, afirma Dina Nunes. Como este ano haveria filmagens da RTP no Largo do Carmo por essa altura, ainda se mudou o local do arraial para o Largo Camões e pediu-se o apoio para aí, mas foi recusado na mesma. “Todos os anos tivemos o apoio da câmara”, lamenta.

Dina Nunes refere que, sem este apoio, o colectivo não tem verbas para organizar o arraial e tomou-se a decisão de se cancelar o evento. “É um colectivo informal de pessoas. Garantimos tudo o que se refere a presenças e organização, mas o que envolve dinheiro não temos capacidade”, nota. “Tenho de manifestar a minha indignação por uma câmara de uma capital europeia não ter verba para apoiar este tipo de iniciativa.”

“Foi cancelado porque não tivemos o apoio que esperávamos. Estávamos a contar que houvesse mais receptividade [no apoio da Câmara de Lisboa]”, lamenta também Guadalupe Magalhães, presidente da Associação Abril.

Questionada pelo PÚBLICO quanto a esta falta de apoio, a Câmara Municipal de Lisboa indica que é “falso que a CML não tenha disponibilizado ajuda ou autorização ao Arraial dos Cravos” e que foi informada esta segunda-feira, pela organização, do cancelamento da iniciativa.

Na resposta, a autarquia indica que recebeu o pedido de apoio da organização do arraial no dia 9 de Abril, há cerca de duas semanas, para o Largo do Carmo. Como já existia um conjunto de ocupações previstas e autorizadas para o Largo do Carmo, também assinala que “ambas as entidades acordaram numa mudança de local do Arraial dos Cravos para a Praça de Luís de Camões”.

Prepara-se um arraial informal

Quanto ao pedido, a CML especifica que se tratava de apoio logístico – montagem e desmontagem de um palco ou de cerca de 20 tendas – e de apoio ao nível da higiene urbana e do som. Contudo, afirma que, na altura em que o pedido deu entrada, “grande parte dos meios materiais e humanos de que a CML dispõe já se encontravam comprometidos com outros eventos, agendados há vários meses e, também eles, relacionados com as comemorações do 25 de Abril”.

“Foi, portanto, comunicado à organização que só se encontravam disponíveis para cedência no dia 24 de Abril um palco e uma tenda”, indica-se, adiantando-se que tinha recebido um pré-aviso de greve dos trabalhadores-electricistas, o que poderia comprometer o apoio ao nível do som, e que também avisou a organização sobre isso. A autarquia assinala que sempre se mostrou disponível para que o arraial se realizasse, mas que “são centenas as iniciativas que estamos a apoiar para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e que se encontram previstas, organizadas e programadas há vários meses”.

Dina Nunes diz que a organização pediu 16 tendas à autarquia – para as organizações que participam no arraial –, que não foram disponibilizadas.

Neste momento, de forma informal, a organização do arraial está a apelar para que as pessoas apareçam no Largo do Carmo durante a noite de dia 24 (quarta-feira). Dina Nunes diz que, provavelmente, em breve será anunciada uma hora para se cantar a Grândola, Vila Morena. “Por falta de apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o nosso tradicional Arraial dos Cravos realizado na noite de 24 de Abril não pode avançar nos moldes habituais”, lê-se na página de Facebook do Abril é Agora. “Nos 50 anos do 25 de Abril, cantaremos a Grândola nas ruas como sempre. Apelamos a todas as organizações e colectivos comprometidos com este evento, assim como a toda a população de Lisboa, a juntar-se a nós no Largo do Carmo na noite de 24 de Abril.”