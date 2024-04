David Beckham processa Mark Wahlberg por prejuízo de mais de nove milhões

O futebolista britânico David Beckham interpôs uma acção contra o actor Mark Wahlberg, na qual alega danos e prejuízos no valor de mais de nove milhões de dólares (cerca de 8,5 milhões de euros), montante que lhe terá sido prometido para ser a imagem da F45 Training, empresa de artigos desportivos e de ginásios com treinos personalizados.

De acordo com os documentos, citados pelo tablóide The Sun, Beckham teria aceitado a colaboração por uma participação de 36% na F45 Training, acções que deveria ter recebido em 2022, mas que apenas passaram para o seu nome meses depois, quando já tinham desvalorizado 77,27%, de 11 para 2,50 dólares (de 10,43 para 2,35 euros). Ou seja, defende o atleta, o atraso fez com que perdesse em torno de nove milhões de dólares.

A defesa do actor diz que as acusações do britânico são "infundadas", mas um juiz considerou que o processo vai chegar a tribunal. Além de Wahlberg, sentam-se no banco dos réus os dois fundadores da F45, Adam Gilchrist e Rob Deutsch.

Beckham não é o único a queixar-se dos métodos da F45: o golfista Greg Norman chegou a apresentar uma queixa conjunta com o futebolista (que viria a ser analisada por um juiz que determinou que as acções teriam de ser individuais) e a estrela de futebol americano Terell Owens acusou, em 2017, a mesma empresa de lhe ter ficado a dever em torno de 650 mil euros.

A F45 Training, com sede em Sydney, na Austrália, foi fundada em 2011 e chegou a apresentar um crescimento fulgurante, mas acabou por ter de encerrar várias localizações, nomeadamente na Europa. Actualmente, as acções transaccionam-se a cerca de 15 cêntimos.