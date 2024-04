Reportagem do PÚBLICO nomeada para um European Press Prize

“Como é que eu vou pedir ajuda a um hospital, se o abuso acontece no hospital” de Cláudia Marques Santos e Ana Patrícia, do Setenta e Quatro, está nomeado na categoria de Investigação.

A reportagem “Como é que eu vou pedir ajuda a um hospital, se o abuso acontece no hospital” do PÚBLICO está nomeada para um European Press Prize na categoria de Reportagem de Investigação.

O trabalho de Cláudia Marques Santos, publicado no P2 em Junho de 2023, foi feito em colaboração com Ana Patrícia Silva, do Setenta e Quatro, e é uma investigação sobre abusos sexuais que acontecem em instituições de saúde como hospitais ou consultórios médicos. As ilustrações são de Joana F. Bastos.

Na 12.ª edição do European Press Prize foram submetidos 800 trabalhos jornalísticos de mais de 40 países europeus, em 35 línguas diferentes. Destes foram seleccionados 25, distribuídos por cinco categorias: Inovação, Reportagem de Investigação, Jornalismo de Migração, Discurso Público e Grande Reportagem.

Na edição deste ano, são vários os trabalhos que abordam temas relacionados com abuso, seja físico ou mental.

Dos 25 trabalhos na "shortlist" do European Press Prize, 16 foram realizados em colaboração entre vários jornalistas ou órgãos de comunicação – como é o caso da reportagem do PÚBLICO que está nomeada.

O European Press Prize premeia, anualmente, o melhor jornalismo europeu. Também é habitual atribuir um prémio especial para um trabalho que “desafie categorias e disciplinas”, como detalha no site do certame. Cada vencedor recebe um prémio de dez mil euros.