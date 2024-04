CDS tentou sair da sombra do PSD e avisou contra “extremismos”

Na semana em que se celebrarão os 50 anos do 25 de Abril, Nuno Melo anuncia que este Governo irá celebrar o 25 de Novembro. De olhos postos no futuro do partido, do congresso saíram poucas novidades.

Nuno Melo confirmou a sua continuidade na liderança do CDS-PP este domingo, num congresso focado em sair da sombra do PSD e virado para o futuro do partido ― mas com pouca novidade. O também ministro de Estado e da Defesa insistiu na mensagem do primeiro dia, repetindo que o CDS conta para jogo e tem uma marca própria. Dirigiu-se às Forças Armadas e militares, pôs os olhos nas eleições europeias (sem falar de candidatos) e não largou as críticas ao PS. Com uma comissão praticamente inalterada, a única novidade trazida pelo líder centrista foi o anúncio de que Governo irá criar uma comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de Novembro, em 2025.