O enigma cuja solução é Ralph Lauren

Enquanto passeava pelas ruas de Paris na noite de 7 de Janeiro de 1938, depois de uma ida ao cinema com amigos, Samuel Beckett foi abordado por um proxeneta com uma oferta promocional. Confrontado com o desinteresse do escritor irlandês no produto em questão, o proxeneta (que se chamava, evidentemente, Monsieur Prudent) esfaqueou-o no peito, falhando por pouco o coração. Beckett foi levado para o hospital Broussais — James Joyce financiou o internamento num quarto individual — e teve alta duas semanas depois, a tempo de marcar presença no julgamento, onde perguntou ao Sr. Prudente porque tinha feito o que tinha feito. “Je ne sais pas, monsieur, je m’excuse” foi a insatisfatória resposta que ouviu.

