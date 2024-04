Segunda na TV: Nolly, muito trabalho e vampiros entrevistados

CINEMA

Querido Diário

RTP2, 23h48

Misto de comédia e documentário autobiográfico, assinado por Nanni Moretti. O filme, que valeu ao cineasta o prémio de melhor realizador em Cannes em 1994, divide-se em três partes: na primeira, Moretti percorre de vespa as ruas de Roma, no Verão; na segunda, viaja com um amigo pela Sicília; na terceira, consulta médicos por causa de um linfoma.

SÉRIES

Nolly

TVCine Edition, 22h10

Helena Bonham Carter dá vida a Noele Gordon, actriz cujo percurso se confundiu com o da famosa telenovela britânica Crossroads – até ter sido retirada da produção repentinamente, após 18 anos no elenco e no auge da popularidade. Criada por Russell T. Davies, é uma minissérie biográfica em três episódios, para ver à segunda-feira, a partir de hoje.

Foto Nolly ITV Studios

Interview with the Vampire

AMC, 22h10

Reencontro marcado com os vampiros Lestat e Louis, nesta adaptação ao pequeno ecrã do romance gótico de Anne Rice, que já tinha feito sucesso no cinema, nos anos 1990, graças à química entre um Tom Cruise e um Brad Pitt feitos sugadores de sangue sedutores e imortais. Nesta nova versão, criada por Rolin Jones, cabe a Sam Reid e Jacob Anderson ocuparem esses papéis. Interview with the Vampire é uma produção do AMC, que hoje a estreia com episódio duplo.

Foto Interview with the Vampire Michele K. Short/Sony Pictures Television/AMC

DOCUMENTÁRIOS

A Terra: Ser Vivo em Evolução

Odisseia, 16h

À medida do Dia da Terra, que se assinala hoje, a proposta assenta em explorar a complexidade da vida no planeta a partir “de uma perspectiva totalmente original: como um corpo vivo gigante capaz de se regular a si próprio para manter um equilíbrio em todos os momentos”, descreve o canal.

De Pé Sobre a História: O Mundo do Trabalho

RTP2, 20h43

Estreia. Apresentada pela historiadora e investigadora Raquel Varela, é uma série que traça a evolução laboral em Portugal, partindo de uma “ideia geral de transformação e discordância dos tempos” e tendo o 25 de Abril de 1974 “como ponto nevrálgico da prefiguração de uma nova forma de viver em sociedade”, sustenta a sinopse.

O primeiro dos cinco episódios, Diz-me como trabalhas, dir-te-ei quem és, vai à origem do conceito. Nos próximos, em emissão diária, vai falar de Não mais deveres sem direitos, A alegria no trabalho: a ditadura, O povo já não tem medo: a revolução e Do fim do pacto social ao futuro do trabalho.

Terra Que Marca

TVCine Edition, 23h

Este documentário de 2022 corresponde à segunda longa-metragem de Raul Domingues, depois de Flor Azul (2014), e é descrito como um filme sobre “os gestos de quem trabalha a terra”, feito de “sensações que apenas quem convive com a terra algum tempo pressente”. O TVCine emite-o, em estreia televisiva, na abertura de um ciclo dedicado ao Dia da Terra, que fica até quarta-feira, neste horário.

Amanhã é a vez de Águas do Pastaza, em que Inês T. Alves filma a infância livre e ligada à natureza das crianças da comunidade de Suwa (na fronteira entre o Equador e o Peru, à beira do rio Pastaza). Na quarta-feira passa Animal, um trabalho de Cyril Dion acerca da convivência sustentável dos humanos com as outras espécies, na peugada de dois adolescentes que viajam para encontrar respostas junto de cientistas e activistas.

Legacy

Odisseia, 00h15

O premiado fotógrafo, realizador e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand (Home - O Mundo É a Nossa Casa, Humanos, Woman - Mulher) conduz esta jornada acerca da relação entre o ser humano e o planeta. Funciona como “uma ode à beleza da natureza e da humanidade, mas também um aviso de que a vida na Terra nunca esteve tão ameaçada”, descreve a sinopse.

INFANTIL

O Principezinho e os Seus Amigos

Panda+, streaming

Aterra hoje na plataforma de streaming do Panda um Principezinho inspirado na obra de Antoine Saint-Exupéry, mas numa nova abordagem animada que junta à rosa e à raposa da história original mais algumas personagens – a Carlota, o Elias e outros – e que põe o grupo a descobrir segredos do universo numa nave espacial. Há cinco novos episódios todas as semanas.