Paulo Nascimento Cabral indicado pelos Açores para lista do PSD

Paulo do Nascimento Cabral vai ser o nome indicado pelo PSD/Açores para integrar a lista nacional do partido às eleições europeias de 9 de Junho, anunciou a estrutura regional do partido.

"O Conselho Regional ratificou, por unanimidade, a proposta do presidente do PSD/Açores, aprovada de forma unânime pela Comissão Política Regional, de indicar Paulo do Nascimento Cabral como candidato pelos Açores para a lista nacional da Aliança Democrática às eleições europeias de 9 de Junho", lê-se em nota de imprensa.

Paulo Nascimento Cabral, conselheiro dos Açores e Energia na REPER-Representação Permanente de Portugal na União Europeia, ex-chefe de gabinete do presidente do Governo dos Açores, já exerceu funções de assessoria e de chefia no gabinete do Parlamento Europeu dos eurodeputados social-democratas.

O Conselho Regional do PSD/Açores, que esteve hoje reunido, em Ponta Delgada, agendou ainda as eleições directas para presidente do partido, para 20 de Junho.

O congresso social-democrata açoriano terá lugar de 20 a 22 de Setembro, na ilha de São Miguel.