Os dois Leões de Ouro da 60.ª Bienal de Veneza foram para a Oceânia

Austrália, com Archie Moore, recebe prémio de melhor pavilhão nacional, e o Mataaho Collective, da Nova Zelândia, o Leão de Ouro da exposição internacional. Questões indígenas no centro dos projectos.

Archie Moore, artista que ocupou o pavilhão da Austrália na 60.ª Bienal de Artes de Veneza com o projecto kith and kin, uma gigantesca árvore genealógica de pessoas indígenas desenhada com giz nas paredes escuras do espaço expositivo, é o vencedor do Leão de Ouro para melhor representação nacional. Os prémios da bienal foram atribuídos este sábado, numa conferência de imprensa.

O Leão de Ouro da exposição internacional foi para o Mataaho Collective, da Nova Zelândia. Este grupo de mulheres trouxe até Veneza uma instalação em que um emaranhado de peças de fibra evoca a tessitura de tapetes que, na ancestral tradição do povo maori, ao qual as integrantes do colectivo pertencem, são usados em cerimónias como o trabalho de parto.

Julia Bryan-Wilson, presidente do júri da bienal — que também incluía a curadora e investigadora indonésia Alia Swastika, o historiador de arte nigeriano Chika Okeke-Agulu, a curadora italiana Elena Crippa e a curadora colombiana-francesa María Inés Rodríguez —, afirmou que, em kith and kin, estão inscritos nas paredes "65 mil anos de história" de populações indígenas, "quer registada, quer perdida". Archie Moore, que começa a colossal esquematização de nomes próprios pela sua própria árvore genealógica, pede aos espectadores para "preencherem os espaços em branco e assimilarem a fragilidade inerente deste arquivo lamentoso", referiu a historiadora de arte e curadora norte-americana.