Bienal de Veneza dá Leão de Ouro às artistas Anna Maria Maiolino e Nil Yalter

A sua acção e intervenção artística fazem-se, de certa forma, através de uma mesma dupla perspectiva, a da condição feminina e a da experiência migrante. Egipto, Turquia, França, no caso da turco-francesa Nil Yalter, Itália, Venezuela, Brasil, no caso da brasileira nascida em Itália Anna Maria Maiolino. São elas as distinguidas com o Prémio Carreira da Bienal de Arte de Veneza 2024, anunciou esta sexta-feira a organização.

