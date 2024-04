Satisfação com a democracia portuguesa é hoje maior do que há dez ou vinte anos

Apesar das recentes quedas de dois governos — uma por causa do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e outra devido a uma investigação judicial que atingiu o primeiro-ministro — e do novo desenho da Assembleia da República de onde saiu um Governo com uma maioria curta, a satisfação dos portugueses com o funcionamento da democracia é hoje mais alta do que há dez ou vinte anos. Pela primeira vez, a maioria dos inquiridos numa sondagem (57%) diz-se muito ou razoavelmente satisfeita com a democracia, numa comparação a 2014 (25%) e 2004 (39%).

